Arrollan de muerte a Wax, el perro de la Burbu

La Burbu, su esposo Larry Ayuso y sus dos hijos están de luto hoy con la muerte de su su perro Wax, luego de que este fuera arrollado por una persona que no se detuvo en la escena.

La locutora radial de "La Nueva 94" publicó un mensaje muy emotivo acerca de su "compañero de café a las 4 a.m.", donde cuenta que, aunque Wax estuvo poco tiempo en su vida, ese ciclo fue suficiente para enamorar a toda su familia.

SOBRE LA BURBU :

Incluso, también enfatizó que uno de sus hijos, Sahíl, no ha parado de llorar el fallecimiento de la mascota.

"Estuviste poco tiempo en nuestras vidas, pero lo suficiente para enamorarnos de tu dulzura. Estamos muy tristes por tu partida repentina😞, pero agradecemos el tiempo q estuviste creciendo con nuestros hijos y dejándote sentir cada día. Extrañarè tus desastres y q luego me miraras con tu carota hermosa como q “yo no fuí” y echarè de menos mi compañero del Cafè a las 4am😞. Te amamos y Saílh todavía no para de llorarte🖤.. See you WAX🐶🐾 … Gracias @pawmilypr por traer a Wax a nuestras vidas y por lo importante q siempre fuè para ustedes (sic)", reflexionó Burbu en su cuenta de Instagram.