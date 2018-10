Le llueven las críticas a conductor de Exatlón

Muchos no están contentos con el conductor Exatlón Estados Unidos, Erasmo Provenza, y así lo expresan en las redes sociales del narrador deportivo.

Algunos cibernautas tildan de ''parcial'' y de poco ''profesional'' al venezolano por una alegada preferencia con el equipo azul de la competencia.

''Que mal estás haciendo con tanta parcialidad para los azules, como conductor no deberías irte a favor de ningún equipo, eso es falta de profesionalismo. Me caes bien, pero me molesta ver que en todo te vas a favor del equipo azul'', comentarios como este, de la cibernauta @elizabeth_feb21, son visibles en el Instagram de Provenza.

''Se nota que tú vas con los azules, cuando se supone que tendrías que ser imparcial'', dice otra crítica por parte del usuario @albachicas.

En una reciente fotografía colgada en las redes por el periodista, @ovc2070 manifestó ''eres un fraude, Erasmo. Se te ha visto el favoritismo con los azules y lo injusto que has sido con los Famosos''. Mientras que @lizy_amore escribió ''Tú eres un narrador y deberías mantenerte al margen de todo. Aprende de este primer @exatlonestadosunidos para que no cometas los mismos errores en la segunda Temporada. Todos nos hemos dado cuenta de tu favoritismo con los azules''.

Ante una ola de críticas negativas en sus imágenes, Provenza sacó de su tiempo para responder a un cibernauta.

''El universo de millones de televidentes coinciden en que me he desempeñado bastante bien. Vengo de un país polarizado donde aprendí que mi opinión y de la de mi entorno inmediato no necesariamente coincida con la realidad. Mi recomendación: no quiera imponer su verdad en todo momento. Coincidir con su subjetividad no me torna objetivo. Un abrazo'', comentó.

Queda menos de una semana para Exatlón Estados Unidos llegue a su fin.

