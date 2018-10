Zuleyka Rivera encantada con la cultura japonesa

View this post on Instagram

Otro día de conocer la cultura japonesa. Estoy tan feliz de tener la oportunidad de conocerla. Considero que es uno de los países mas limpios, organizados y respetuosos del mundo. Aunque no soy practicante de su religión existen muchas teorías hermosas que nos ayudarían a ver la vida aún más maravillosa de lo que es. Todo en la vida es perspectiva. . . Btw quiero que sepan que hasta los venados hacen reverencia ante una persona que le dará comida, cosa que no creía hasta que lo vi. Reverencia a todo lo que nos rodea, naturaleza, humanos, utensilios todo lo que nos ayuda a ser mejores seres humanos y a vivir en plenitud. Creo que es una manera muy bonita de comenzar a agradecerle a la vida nuestros privilegios.

