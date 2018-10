Mongolia debuta en Miss Universo con una trans

View this post on Instagram

!Se une otra transgenero más a Miss Universo! Belguun Batsukh (@solongo_qq) Se acaba de coronar cómo Miss Universe Mongolia 🇲🇳 y estará representando a su país en @MissUniverse 2018 👑 ¿Qué opinas? #MissUniverse #MissMongolia

