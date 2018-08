Se vuelven a unir Bad Bunny y Daddy Yankee

Hay cosas que valen más que un premio, llenar conciertos y no parar de facturar, y eso es TU GENTE, TUS ALIADOS Y El RESPETO. Aquí apoyando a uno de los mío personal @pacho_alqaedas en su tema “COMO SOY” junto a @badbunnypr 🔥🔥 Los ingenieros liricales montando las verdaderas barras de construcción 🔥🔥🔥 #DaddyYankee #Pacho #BadBunny #FreeKendo

