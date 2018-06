Exesposo de Alexandra Lúgaro vuelve a la carga

Edwin Domínguez habla sobre el comportamiento de Manuel Natal

El ex esposo de Alexandra Lúgaro, arremetió contra la ex candidata independiente a la gobernación porque le parece injusta la separación de la menor quien alegadamente crió junto a la abogada.

"Yo le mantuve la casa, la hija, yo era su manigote. Si no fuera por mi jamás estuviera ahí", expresó Edwin Domínguez refiriéndose a Valentina, la menor que la abogada contrajo mediante inseminación artificial.

"El embarazo fue de alto riesgo, yo estuve con ella todos los días en el hospital", indicó Domínguez en el programa matutino El Circo de la Mega y agregó que estuvo presente en la crianza de la menor mientras Lúgaro trabajaba.

"Me hice padre y madre de la nena mientras su mamá trabajaba", reveló el joven quien contrajo matrimonio con Lúgaro en el 2011, cuando la niña tenía 10 meses de nacida.

El fotógrafo de profesión alegó en el programa de televisivo Dando Candela que se arrepiente de no haber podido concretar la relación de la menor a través de la vía legal. "Yo soy padre y madre de Valentina", aseguró el joven y explicó que, a su entender, la relación terminó porque Lúgaro ingresó en la campaña electoral.

En cuanto al comportamiento de la actual pareja de la licenciada, Manuel Natal, hacia la pequeña, Domínguez manifestó que se siente agradecido por el cariño que ha depositado el legislador del Partido Popular Democrático (PPD), con la menor.

"Me confié en que nunca me iba a pasar esto", lamentó Domínguez y fue enfático en que la situación se repite alrededor de la isla. "Esto no es un problema que me pasa a mi, esto le sucede a muchos hombres y mujeres en Puerto Rico", aseguró el joven a quien pesa una orden de protección por parte de Lúgaro.

MIRA LA ENTREVISTA: