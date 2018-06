Adamari López despierta rumores de embarazo con esta foto

Te Amo Cariño @tonicosta4 !! Que dicha celebrarte en el Día del Padre. Amo la hermosa relación que tienes con @alaia . Siempre presente, amoroso, divertido, firme, gracioso, cariñoso, cómplice… Eres sin duda alguna un hombre espectacular y el padre que ambicionaba como compañero de vida y padre de mis hijos. #felizdiadelpadre #AlaïayToni #PadreEHija #ElTiempoDeDiosEsPerfecto #FamiliaCostaLopez #Toni #alaïa #Amor #Hija #Felicidad #Bendición #FathersDay Photo by @omarcruzphoto

A post shared by Adamari López (@adamarilopez) on Jun 17, 2018 at 11:57am PDT