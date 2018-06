Atacan a Alaïa en su escuela y Adamari no se queda callada

Una compañera de salón de clases le hizo un rasguño a Alaïa en la cara, lo que provocó una reacción inmediata de su progenitora, Adamari López ante el acto de violencia.

"Me encontré hoy con una situación, que Alaïa me llegó de la escuela con un rasguño en la cara. Me llamaron las maestras y me dijeron que una de las niñas de la escuela le había hecho eso", reveló Adamari López acerca del incidente de su hija de tres añitos.

"Alaïa lloró y tuve que firmar un papelito en la escuela", agregó la presentadora de Telemundo en el vídeo publicado por el canal de YouTube Mamás Latinas.

Según Adamari, la situación sirvió para orientar a su hija sobre la actitud que debe asumir cuando ocurra un incidente similar de ahora en adelante.

"Platicando con ella sobre qué era lo correcto para hacer cuando alguien, queriendo o sin querer, te daba o te lastimaba, acordamos que Alaïa siempre le va a decir a la maestra y siempre me va a decir a mí, y no le va a regresar con una agresión a ninguno de sus compañeritos porque no es lo correcto", añadió.

En el vídeo, la esposa de Tony Costa revela que su hermana hubiese disciplinado a sus hijos de otra forma.

“Mi hermana, cuando estábamos hablando en el carro, decía: ‘Alaïa, tú nunca des pero si un niño da, entonces tú le regresas el golpe’", comentó.

"Y la contestación de Alaïa, que me encantó, fue: ‘Yo no voy a pegarle a ningún niño porque mi mamá se pone furiosa conmigo’”, reveló Adamari.

Tras las declaraciones, fueron muchos los seguidores de Adamari quienes se solidarizaron con la forma en la que tomó la situación, mientras que otros alegaron que hubiesen actuado de otra forma.

"Te felicito, yo le daría el mismo consejo a mis hijos", expresó una mujer. "Para mí, muy buen consejo, nunca debemos de enseñar a pagar mal por mal”, agregó otra.

“No me gusta la agresión , pero tampoco es bueno que se quede dada”, comentó una persona. “No patrocino la violencia, pero tampoco tolerar abusos”, añadió otro usuario.

