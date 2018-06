Burbu muestra lo mucho que le gusta comer a su bebé

Ya el combo ready pa’ descansar…(Nop)🙄 Realmente mareando a estos dos a ver si nos dan un break😁… ahora los primeros en quedarse pegaos es papá y mamá😆🤦🏼‍♀️ No falla. #MiTribu #DIOSesFiel🙏🏼

A post shared by AngeliqueBURBU (@angeliqueburbu) on May 24, 2018 at 5:10pm PDT