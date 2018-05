Julio César Sanabria habla sobre cómo su hijo le ha transformado la vida

El trovador y productor Julio César Sanabria aseguró que “ser padre te transforma la vida, pero de manera positiva”.

El artista utiliza sus redes sociales para mostrar fotos de su querendón Rodrigo Ignaxio.

“Dios me premió con este tesoro que tengo en mis brazos. Rodrigo Ignaxio me ha enseñado lo importante que es la familia, el amor, el tener una y más razones para vivir, entre tantas cosas que me hace sentir a diario”, afirmó.

Sanabria subrayó, “este tesoro de mi alma ya tiene dos añitos y solo le pido a Dios que me lo bendiga diariamente y lo haga un ser de bien en el futuro”.

A nivel profesional, Julio César Sanabria produce el evento “Duelo de trovadores”el 17 de junio (Día de los Padres), presentado por Casino Metro.

La delegación boricua estará a cargo del trovador Eduardo Villanueva y Víctor Manuel Reyes, mientras que la cubana por Oniesis Gil y Juan Antonio Díaz.

Para los boletos de “Duelo de trovadores” puede acceder www.tcpr.com, o comunicarse al teléfono 787 792-5000.