Vanessa De Roide entusiasmada con la llegada de su princesa

La empresaria y ex reina de belleza, Vanessa De Roide, expresó a Metro sentirse entusiasmada a dos meses de dar a luz a su primera niña.







“Me va mejor de lo que yo pensaba. Pensé que iba a ser con muchos malestares y toda la cosa, pero gracias a Dios no. Me ha dado la oportunidad de seguir trabajando y hacer mis cosas. Solo me ha tocado aguantar los dolores de espalda, pero es normal. Me toca aguantar hasta que nazca la niña”, sostuvo Nuestra Belleza Latina 2012.

De Roide contó, además, que estuvo junto a su esposo Jorge Menéndez por tres años intentando concebir un hijo.

“Nosotros estuvimos tres años intentando tener una familia y no se nos dio hasta ahora. Todo pasa en su momento. El proceso me trajo enseñanzas, me preparó para cuando me llegara verdaderamente el momento de que yo estuviera embarazada”, indicó.

Vanessa manifestó a este diario que siempre deseó que su primer hijo fuera niña.

“Siempre había querido una niña y gracias a Dios me salió niña. Tanto que lo busqué y cuando sale es una niña. Igualmente, si hubiera sido un niño bienvenido sea, pero cuando salió que era niña para mi la sorpresa de que era niña fue ‘wao era lo más que yo quería’. Siempre me visualicé con una niña. Haciendo las cosas que me gustan y ojalá a ella le guste todo lo que tiene que ver con el modelase, las artes y el baile”.

Por otra parte, la carolinense reveló estar emocionada por la nueva etapa de “Nuestra Belleza Latina” (Univisión), que regresará en septiembre a la pantalla chica con un nuevo concepto al que tuvo por 10 años.

“Estoy emocionada que vuelva el concurso porque fue la plataforma que me dio la oportunidad para yo poder salir en los medios y hacer lo que estoy haciendo. El [nuevo] concepto que ellos tienen me gusta. Nuestra Belleza Latina va a dar un giro y no solo es la chica bonita sino un complemento de personalidad, presencia y talento. No tiene que ser una mujer perfecta sino que sea una buena comunicadora”.

Sorprendida con nueva competencia de Desirée

Aunque le deseó éxito en sus nuevos proyectos, De Roide, se mostró sorprendida con la similitud de la nueva competencia de Desirée Lowry "Fashion's New Face (FNF) Model Search" con su concurso "Iconic Model Search" (IMS).

"Yo no pensaba que ellos fueran hacer un proyecto que fuera tan parecido al nuestro. Veo Model Search y dije 'contra, nuestro mismo nombre casi'. Empecé a buscar y vi que es casi lo mismo que nosotros estamos haciendo. Ellos tienen conocimiento de nuestro nombre porque Elier [diseñador] sabe que tenemos una competencia que se llama así. Nosotros le alquilamos su salón el primer año", sostuvo la puertorriqueña radicada en Miami.

Esta anunció que en octubre próximo iniciará el proceso de la competencia "Iconic Model Search" en Puerto Rico e instó a los jóvenes que deseen desarrollarse en el modelaje y medios de comunicación a participar en la misma.

"Ahora en octubre vamos a ir a Puerto Rico hacer audiciones otra vez ya que cuando pasó lo de María tuvimos que parar. Buscando nuevamente esos talentos que quieran desarrollarse en el mundo del modelaje y la televisión. Los ganadores irán a Tailandia".