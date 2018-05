Víctor Manuelle asegura que grabó nueva versión de "Amarte Duro"

Luego de que el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez exigiera disculpas a Victor Manuelle y Farruko por la polémica canción "Amarte Duro", que además de promover la violencia de género, también habla de esa ciudad y la cocaína, el salsero boricua se dirigió a Gutierrez con una carta a través de las redes sociales.

En la misiva, Víctor Manuelle aseguró que tomó cartas en el asunto y grabó una nueva versión de la controversial canción.

"Ya me había expresado anteriormente y me había disculpado por las palabras que la gente entendió como violencia de género. Ya tomé cartas en el asunto e hice una versión donde se corrigen ambos errores graves. Asumo toda responsabilidad y me disculpo nuevamente, es de humanos equivocarse y de sabios pedir perdón”, sostuvo el salsero.

Por medio de una carta a través de las redes sociales, el alcalde de Medellín declaró: "me parece inconcebible que alguien sea consciente de esto y saque al marcado una letra tan deplorable".

"Amarte Duro" de Víctor Manuelle y Farruko, dice lo siguiente: “Donde yo pongo el ojo, pongo la bala y no fallo. Esto que yo siento es puro como la coca e' 'Medallo'. Y no soy Pablo, pero tú sabe' lo que te hablo (…)”.