Billy Fourquet parte hacia Houston para tratarse su cáncer

El locutor Billy Fourquet partió hoy, miércoles, hacia la ciudad de Houston para tratarse el cáncer de hígado que lo aqueja.

La noticia la dio a conocer su amigo y compañero de labores de la radio Roque Gallardo, mejor conocido "Rocky the kid", a través de un video que colgó en sus cuentas sociales.

"No se ni que decir de lo emocionado que me encuentro, solo les dejo saber que Billy no lo podían dar de alta en #puertorico por unas complicaciones, después de tantos días largos de espera les puedo decir que comienza está película que se llama la “La Esperanza de Billy” gracias a gente como tu que aporto su granito de arena no solo economicamente también con sus oraciones, ya Billy podrá comenzar sus tratamientos y trasladarse al hospital MD Anderson en #Houston no paremos de orar por Billy y recuerda #BillyNoEstaApagao y pronto volverá a estar entre nosotros ! Billy les deja saber que Gracias" (sic.), escribió el también comediante.

Fourquet, quien se tratará en el hospital MD Anderson, recibió la ayuda de miles de puertorriqueños que aportaron dinero para que este pudiera viajar al mencionado hospital.

El pasado sábado el comediante Jorge Pabón "El Molusco" realizó una versión especial de su 'stand-up comedy', "Molusco no está apaga'o" y todo lo recaudado fue donado a Fourquet. El espectáculo llamado "Billy no está apaga'o" se realizó en el Coliseo José Miguel Agrelot en Hato Rey y contó con la participación de la cantante ponceña Ednita Nazario.

Billy dio a conocer que padece la dicha enfermedad el pasado 10 de abril.

