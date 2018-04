Locutor boricua enfrenta diagnóstico de cáncer

El conocido locutor Billy Fourquet enfrenta diagnóstico de cáncer de hígado.

"Billy fue diagnosticado en los pasados meses con cáncer de hígado. Desde hace poco más de un año el comenzó a quejarse de dolores en el hombro derecho y la espalda. Luego de una cita en el Gastro-Hepatólogo y hacerse estudios de imágenes, se reflejó una masa en el hígado, que luego de ser biopsiada, resultó positiva a cáncer", dijo la esposa de Billy, Jennifer Castro, a través de un mensaje que se transmitió por todas las emisoras de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) en Puerto Rico.

"Quisiera darle las gracias a Funky, al 'Gangster' y todos los muchachos de la 94. Hay cosas que uno cree merecedoras y hay cosas que no. Yo he hecho cosas en la radio, cosas competitivas que son práctica del capitalismo. Recuerdo todas las veces que pude ayudar en diferentes programas y eso me hace sentir, en mi diálogo con Dios; 'yo hice mi parte y necesito una oportunidad'. Se que Cristo ve a sanar sino lo ha hecho ya", indicó Billy.

Este añadió que: "Comienza mi lucha. Digo gracias a mis compañeros de la radio. La radio contribuye mucho al humor de un país. Estoy bien contento por lo que estoy notando que se está formando. Dios sabe que me tienen y haré lo que sea necesario para que esta fortaleza la sientan todos los que tienen esta enfermedad".

Varios locutores se unieron para brindarle apoyo a Billy Fourquet. suministrada

Algunos compañeros y amigos de Fourquet como Frankie Jay, Rocky The Kid, Rey Agosto, Otilio "Bizcocho" Warrington, Jacky Fontánez, Jorge "Molusco" Pabón y Funky Joe, entre otros, se expresaron tras el anuncio que hizo la esposa del locutor.

"Va a necesitar más dinero del que vamos a recaudar aquí hoy", sostuvo Funky. Por su parte, Antonio "Gangster" Sánchez expresó que: "Billy voy a ti, usted siempre ha sido un guerrero".

Mientras, "Bizcocho" manifestó entre lágrimas que rezó anoche por la salud de Billy. "Yo sé que él te va a sanar. Si pedimos con fe, él nos va a dar. A todos los que están aquí los quiero como si fueran mis hijos. Que Dios te bendiga y estás en mis oraciones todas las noches. Hasta que no regreses no voy a descansar."

Fourquet es parte del programa mañanero que se transmite por la emisora 94.7FM.

Al momento Billy se encuentra hospitalizado luego de unas complicaciones de salud, y ha tenido que buscar nuevas opciones de tratamiento como las que le ofrece el MD Anderson en Houston. Es por esto que SBS anunció la campaña "Regalando Esperanza a Billy Fourquet" para levantar los fondos necesario para que pueda hacerse los estudios de emergencia y tratamientos de cáncer que necesita.

Para poder unirse y regalarle esperanza a Fourquet, puedes hacerlo enviando una aportación a la cuenta "Regalando Esperanza a Billy Fourquet" en el Banco Popular con el número de cuenta #131-555146, por ATH Móvil al (787)688-4421 o por Go Fund Me "Regalando Esperanza a Billy".