Melina León recrea “época dorada” del bailador tropical

La cantante Melina León se propone revivir “los tiempos del bailador” con un show de merengue que ofrecerá el viernes 12 de abril en The Latin Roots en el Viejo San Juan.

“Vamos a recrear esos shows que se hacían hace como veinte años, que llenaban los salones de bailes y los vestíbulos de los hoteles, de parejas que salían a pasear para dar una bailadita”, recordó la intérprete de “Dicen que yo soy mala”.

“La idea es tremenda, no solo para los que siguen nuestra música, sino para el que le guste bailar el género tropical. Es un show que está hecho no solo para escuchar la música, sino que está diseñado para bailar”, sostuvo entusiasmada en entrevista con Metro.

A su juicio, hacen faltan más espacios para este tipo de entretenimiento para los adultos, así como para dar a los artistas más exposición.

“Se han cerrado tantas oportunidades para que la gente pueda salir a bailar, que cuando se hace este tipo de evento, sería bueno que el público apoye al lugar y al artista por igual”, exhortó la merenguera al recordar cómo ha evolucionado su carrera musical sin perder su estilo.

Tal como su emblemático éxito “Mujeres liberadas”, Melina considera que “siempre me he mantenido empoderando a la mujer, sin incitar a hacer cosas negativas en contra de la pareja”.

“Son canciones con mensajes positivos tanto para la mujer como para quienes estén enamorados y luchan por lo que quieren. Siempre el poder de la mujer primero, pero manteniendo siempre la misma dirección”, comentó.

“Yo no me quito”

La también baladista asegura que no se quitará de la música porque “la gente siempre va a querer bailar un buen merengue”.

“Dicen que el merengue ya no se escucha en las emisoras radiales, pero hoy día no tenemos que esperar a sonar en la radio para compartir nuestra música. Cuando sienta que tenga algo bueno para compartir, lo voy a grabar y lo voy a compartir con los seguidores”, señaló en referencia al rol de las redes sociales para difundir la música.

Otros proyectos

Otra de las pasiones de la artista es la actuación y, aunque por el momento no vislumbra regresar a la tablas, no descartaría participar en una obra de teatro.

“El teatro es otra de las cosas que más me apasiona. Es fuerte, pero me encantan los retos”, puntualizó, quien participó en la obra Mujeres en el baño.