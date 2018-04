"Un vaso de agua y el sexo oral no se le pueden negar a nadie"

Ha pasado más de una semana desde que se filtró el video de Karol Lucero en radio Carolina donde, aparentemente, le realizaban sexo oral mientras estaba al aire con su programa. El apoyo incondicional de sus compañeros de "Mucho Gusto", las duras críticas en redes sociales y la suspensión de sus funciones en la emisora, fueron algunas de las repercusiones, pero faltaba la opinión de algunos de sus ex compañeros.

Por eso en el capítulo de este domingo de "La noche es nuestra", Jean Philippe Cretón, Pamela Díaz y Felipe Vida tenían como invitados a ex compañeros de "Yingo" de Lucero, específicamente Catalina Palacios, Rodrigo "Gallina" y Mario Velasco. Le preguntaron a "Gallina" qué pensaba o qué pudo hablar con el comunicador. Este manifestó su apoyo para su amigo y dijo que cuando pasó lo de la filtración del video, esperó que pasaran algunas horas para enviarle un cariñoso mensaje. "Te quiero, amigo", le puso, para luego ponerse de acuerdo en almorzar algún día de la semana.

"Uno lo que necesita en esos momentos es que te den apoyo", dijo "Gallina" en "La noche es nuestra", agregando que "todos sabemos que se equivocó". Fue en ese momento en que el "anfibio" interrumpió y preguntó que no entendía en qué se había equivocado Lucero, que lo trataban como si hubiese matado a alguien.

Pamela Díaz, una de las conductoras del espacio nocturno, le explicó qué estaba mal en la situación llevada a cabo por el panelista de "Mucho gusto", más allá de que hayan estado efectivamente haciéndole sexo oral. Fue ahí donde Velasco volvió a bajarle el tono al video, expresando que muchas críticas pueden venir "desde la vereda de la envidia, yo creo que el que puede puede", argumentando que la radio también es distinta a la televisión y podría dar espacio para hacer ese tipo d cosas. "Tú no haces eso", lo interpeló nuevamente Díaz, a lo que Mario Velasco recalcó que es porque "no se me ha dado la posibilidad".

"Yo creo que un vaso de agua y el sexo oral no se le pueden negar a nadie", sentenció, ante algunas risas en el estudio y la mirada de los animadores.

Video, desde el minuto 10:30 apróx.