Cardi B confirma su embarazo

La rapera Cardi B confirmó su embarazo, esto durante su participación en el programa Saturday Night Live.

La cantante lució un ajustado vestido del diseñador Christian Siriano, quien posterior a su presentación utilizó la red social Twitter para felicitarla.

Congratulations to my girl @iamcardib, new baby on the way!You looked stunning tonight in custom Siriano on @nbcsnl it was an honor. #cardib pic.twitter.com/8UXiknQUJj

— Christian Siriano (@CSiriano) April 8, 2018