Andrea de Castro se mete en la guerra de Mimi y Patricia Corcino

Referente al tema que ha estado circulando en varios medios de comunicación a consecuencia de una publicación de una de mis colegas … Estas serán mis únicas declaraciones y las cuales emitiré debido a que no es la primera vez que está persona intenta dañar mi imagen a través de diferentes redes sociales, por ende, entiendo que ya es momento de poner un alto y hacerme valer como persona. El viaje que en un pasado realizé para los Emiratos , con un grupo de personas (hombres y mujeres) fue uno de trabajo (como bailarina, cantante y modelo) . Mi experiencia fue maravillosa y profesionalmente hablando, muy gratificante ya que muy pocas personas logran llegar a estos países a través del ámbito de las artes. Escrito esto, todo lo demás que quieran inventar, suponer o escribir , es completamente falso y aunque no apoyo este tipo de práctica, me parece que no somos quien para juzgar y señalar las decisiones que los demás quieran tomar para con su vida. No todos conocen que desde muy temprana edad comencé en el mundo artístico a través del ballet clásico, jazz, tap, flamenco, hasta llegar como se le conoce a “punta” , por otro lado, participé en varias ocasiones representando a PR en competencias internacionales, en canto, baile y modelaje, siendo ganadora de las mismas. Por último, pero no menos importante, tuve la dicha de cantar en un mismo escenario con Bianca P. Marroquin, bailarina, cantante y actriz de Broadway, siendo esa la presentación mas halagada de aquella gala en Nuestra Belleza Latina VIP. Mi intensión con este escrito no es otra que no sea aclarar las insinuaciones de esta persona hacia mí , de una vez y por todas hacerle entender que ya es suficiente el tiempo que lleva señalando, juzgando e intentando dañar mi imagen y lo que con tanto esfuerzo me ha costado, lograr! Acostumbro a no responder a esta clase de comentarios, pero todos tenemos nuestros límites y después de mucho tiempo con lo mismo, ya es suficiente. #JuntasLogramosMas #ApoyoEntreMujeres

