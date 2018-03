Mimi Pabón no se queda callada ante Patricia Corcino

La animadora Mimi Pabón respondió a las declaraciones que hizo Patricia Corcino en sus redes sociales hace unos días.

Corcino comentó: "No es la primera vez que esta persona intenta dañar mi imagen a través de diferentes redes sociales, por ende, entiendo que ya es momento de poner un alto y hacerme valer como persona. El viaje que en un pasado realizé para los Emiratos , con un grupo de personas (hombres y mujeres) fue uno de trabajo (como bailarina, cantante y modelo) . Mi experiencia fue maravillosa y profesionalmente hablando, muy gratificante ya que muy pocas personas logran llegar a estos países a través del ámbito de las artes. Escrito esto, todo lo demás que quieran inventar, suponer o escribir , es completamente falso y aunque no apoyo este tipo de práctica, me parece que no somos quien para juzgar y señalar las decisiones que los demás quieran tomar para con su vida".

A estas expresiones de la ex reina de belleza, Pabón colgó un mensaje en sus cuentas sociales. "A estas alturas usar una carta de víctima y apropiarte de un tweet donde no mencionan tu nombre me parece un acto desesperado de parte de una persona, que una vez más, solo desea avivar una rivalidad sin sentido por publicidad. Esto acabará el día que supere su pasada relación y no este al pendiente y a la defensiva de toda aquella mujer con la que su ex pareja tenga amistad. Mi tweet claramente habla de acoso sexual, por tanto, no tiene ningún sentido pensar que es por usted si no ha reclamado acoso. Esta persona solo desea desviar la atención de los acosos sexuales y concentrarlo en una guerra personal que lleva más de año y medio, tiempo en el cual recibí llamadas llenos de insultos y reclamos por tener una amistad con su ex pareja. No se dejen engañar con una cortina de humo cuando los hechos y los datos son otros. A fin de cuenta esta persona esta especulando e insinuando que hablo específicamente de ella sin pruebas . Yo no tengo control si una persona sola se pone un sello para llamar la atención, tengo amigas y conocidas que han participado de esos viajes y entendieron mi punto. Si esta persona va a alegar que yo he usado mis redes para denigrarla en varias ocasiones, la RETO a que lo demuestre con hechos, de lo contrario demuestra que es una movida desesperada" (sic.).

Lea el mensaje completo aquí:

Luego del mencionado escrito, Mimi se rectificó y escribió otro mensaje en su cuenta de Instagram.

"Caption editado (el original sigue en la cuenta de FB). Cerrando un capítulo que espero en Dios quede en el pasado. Jamás ha sido mi estilo expresarme por aquí sobre este tipo de asuntos. Ahora a enfocar todas las energías en todo lo bueno que esta por venir" (sic.).

