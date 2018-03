Estas son las reinas de Grace Fontecha

La conocida "Maestra de Reinas", Grace Fontecha, es la más reciente nueva integrante de la nueva era de Miss Universe Puerto Rico. A quien Denise Quiñones August reclutó para ser parte de la preparación de las participantes a la corona local.

"Quiero darle las más expresivas gracias a Denisse Quiñones por brindarme su confianza y escogerme en su equipo de trabajo y por supuesto a WAPA y su equipo de producción encabezados por el Sr. Jimmy Arteaga un profesional de primera. Sencillamente me siento agradecida de ellos y de ese pueblo puertorriqueño que tanto me ama y me respeta. Así me entregaré para dar lo mejor por Puerto Rico, un país que me acogió sin reservas desde que llegué muy jovencita y al que le he dado sin reservas todos mis hijos con mi esposo boricua de las Vegas del Pepino" (sic.), escribió Fontecha en sus redes sociales tras el anuncio.

La puertorriqueña enseña a sus pupilas en las áreas de: comportamiento social, etiqueta, oratoria, lenguaje corporal y proyección, entre otras.

Fontecha fue parte de las preparaciones de Quiñones August (Miss Universo 2001) y de las venezolanas; Alicia Machado (Miss Universo 1996), Dayana Mendoza (Miss Universo 2008), Stefanía Fernández (Miss Universo 2009) y María Gabriela Isler (Miss Universo 2013).

También preparó a la venezolana Ivian Sarcos (Miss Mundo 2011) y la boricua Stephanie del Valle (Miss Mundo 2016).

