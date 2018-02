Karla Monroig lo olvida todo para entender lo que le sucede

“Para entenderlo todo es necesario olvidarlo todo”. (Buda) Les comparto esta interpretación de la filosofía budista que trato de poner en práctica diariamente. “No juzgar es uno de los principios de la filosofía budista. Cuando somos pequeños vemos el mundo con visión de principiante, disfrutando del presente: percibiendo el mundo tal y como es. A medida que crecemos y aprendemos, estamos constantemente juzgando. Entonces, nuestra mente está condicionada por la cultura y las normas sociales que nos guían en cómo debemos ser. Para encontrar el bienestar de nuevo debemos mirarnos a nosotros mismos y volver a conocernos. En otras palabras, tenemos que reeducarnos. Lo mismo ocurre con todo lo que nos rodea. Así que si queremos entender, tenemos que olvidarlo todo.” #fbf Pic @omarcruzphoto

