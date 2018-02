Molusco reacciona a mensaje de Pamela a Natalia en controversia con Bad Bunny

El comediante y locutor Jorge Pabón "El Molusco" reaccionó al mensaje contundente que le envió su colega Pamela Noa a Natalia Rivera en la controversia que ha surgido en redes sociales con las publicaciones y comentarios de Bad Bunny.

"Pamela tiene su criterio y como mujer… Yo honestamente ese lío he tratado de mantenerlo bastante lejos porque es bien complicado lo de Bad Bunny, Natalia y Francis. Pamela tiene su estilo, ella dio su parecer. Al final del día eso es problema de Natalia y Francis, no es problema de nosotros", opinó Molusco al programa de chisme Lo Sé Todo por Wapa.

En el día de ayer, Noa dijo en el programa radial "Los Reyes de la Punta" de La Mega sobre la polémica que: "Pienso que Natalia, debes empoderar y debes hablar. Debes ponerle un freno a esto. Pienso que tu silencio está provocando que Bad Bunny siga bien lucío faltándote el respeto a ti como mujer y a tu esposo. Si tú no hablas, el que calla otorga y lo que haces es que 'está bien, no me molesta"".