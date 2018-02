Pamela Noa envía contundente mensaje a Natalia Rivera

La locutora Pamela Noa envió un mensaje a la animadora Natalia Rivera luego de la polémica que ha surgido en redes sociales con las publicaciones y comentarios del reggaetonero Bad Bunny.

"Pienso que Natalia, debes empoderarte y debes hablar, debes ponerle un freno a esto. Pienso que tu silencio está provocando que Bad Bunny siga bien lucío faltándote el respeto a ti como mujer y a tu esposo. Si tú no hablas, el que calla otorga y lo que haces es que 'está bien, no me molesta"", sostuvo Noa en el programa radial "Los Reyes de la Punta" que conduce junto a Jorge Pabón y Ali Warrington.

Esta añadió que el esposo de la ex reina de belleza, el comediante Francis Rosas, es quien está quedando mal ante la gente por los comentarios que hacen las personas en sus cuentas sociales.

"Acabo de verificar que continúas siguiendo a Bad Bunny en sus redes. A lo mejor tú lo ves como un relajo… pero tu esposo está quedando bien mal, solo tienes que ver los comentarios en sus redes sociales. A lo mejor no hablas porque quieres que el tema muera aquí, pero claramente no está funcionando esa estrategia", dijo Pamela.

"Todas las mujeres tenemos la capacidad de defendernos nosotras mismas", añadió.

