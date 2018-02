Kristhielee Caride reacciona al cambio de Miss Universe P. R.

Kristhielee Caride, la destituída Miss Universe Puerto Rico 2016, reaccionó en internet tras darse a conocer que Desireé Lowry Rodríguez y el productor Luis "Luisito" Vigoreaux quedaron fuera del mando de la franquicia de Miss Universe Puerto Rico.

"Al final el universo conspira a favor de quien no conspira contra nadie…" (sic.), escribió la también modelo y actriz, quien fue despojada de su cetro en marzo 2016 luego de decir en un medio que "no me gustan las cámaras".

Caride ganó la corona local en noviembre de 2015 y, tras su destitución por la organización, fue suplantada por la primera finalista Brenda Azaria Jiménez. Esta fue a Miss Universo 2016, realizado en Filipinas, y no logró clasificar entre las semifinalistas.

La noticia la confirmó hoy, lunes, Vigoreaux en entrevista con "El circo de la Mega" (106.9FM).

"Sí, el viernes nos hicieron una llamada la gente del concurso que en base a unas negociaciones que se habían hecho con Wapa, los que tienen la franquicia nueva, pues entonces ahora no nos renovaron el contrato. El contrato de nosotros es uno anual, que se renueva todos los años", dijo Vigoreaux.

En 2016, el juez Eduardo Rebollo Casalduc falló a favor de la empresa Puerto Rico Crown Entertaiment, comandada por Lowry y Vigoreaux, tras la demanda que implantó Caride luego que fuera despojada del título de Miss Universe Puerto Rico.

“El tribunal declara No ha lugar la Demanda, sobre Incumplimiento de contrato y Daños contractuales , presentada por la demandante, Kristhielee Yinaira Caride Santiago, sin especial imposición de honorarios de abogados”, lee parte de la resolución escrita.

Esta explica, además, que Caride Santiago: “Debido a su problema de actitud y conducta, incumplió con varias cláusulas del contrato de reina”.

Bajo la tutela de Lowry, quien tenía la franquicia local desde 2009, las candidatas de Puerto Rico clasificaron en 2009 (Mayra Matos) , 2010 (Mariana Vicente), 2011 (Viviana Ortiz Pastrana) y 2013 (Monic Marie Pérez). Las delegadas boricuas no caen en el cuadro de semifinalistas desde que Pérez llegó al Top 16 en Moscú, Rusia.

Bodine Koehler (2012), Gabriela Berríos (2014), Catalina Morales (2015), Brenda Azaria Jiménez (2016) y Danna Hernández (2017) no llegaron al cuadro de semifinalistas en sus respectivas ediciones. Sin embargo, Berríos cargó con el premio de Miss Fotogénica en el certamen que se realizó en la ciudad de Doral, en Florida. Ese año ganó la colombiana Paulina Vega Dieppa, quien era compañera de cuarto de la puertorriqueña.

