Puerto Rico vuelve aparecer en el Reinado Internacional del Café

La joven puertorriqueña Chelsey García Agrón logró posicionarse entre las cinco finalistas del Reinado Internacional del Café 2018, celebrado el pasado sábado en Manizales, Colombia.

Luego de 16 años que una boricua no clasificaba en dicho certamen, García Agrón quedó como tercera princesa del concurso que ganó la representante de España, Carmen Serrano.

Chelsey se mostró agradecida en sus redes sociales por el apoyo recibido durante los días de competencia.

Chelsey García Agrón se posicionó como tercera princesa en el concurso. pantallazo

"No tengo palabras para describirles lo agradecida que estoy con todos ustedes. Mi corazón se llena de alegría al ver todos los mensajes de apoyo y cariño. Son tantos los comentarios positivos que he recibido, créanme los he visto todos y no me alcanzaría el día para agradecerles a todos. Los amo Puerto Rico, infinitamente agradecida❤

Con cariño, su tercera princesa internacional del Reinado del Café" (sic.), escribió la joven en un mensaje publicado en Internet.

Gamalis Fermín Cotto había sido hasta el sábado, la última delegada boricua en entrar a las cinco finalistas del certamen. Esta quedó como tercera princesa en la edición de 2002.

Puerto Rico ha logrado el mencionado título en dos ocasiones. En 1976 lo obtuvo María de los Angeles González y en el 1994 triunfó Brenda Esther Robles.

Mira el video