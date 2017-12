Princesa usa "broche racista" para conocer a Meghan Markle

Pocos días antes de la tradicional comida navideña que ofrece la reina Isabel II en el palacio de Buckingham, se suscitó un escándalo en el que se vio envuelta Meghan Markle.

La ex actriz acudió a la cena, algo que por primera vez sucede en la corte real, dado que aún es la prometida del príncipe Harry. Ya se han hecho varias excepciones con Meghan, pero simplemente la corte la ama, al igual que la reina.

Sin embargo, se generó gran polémica dado que la princesa Michael de Kent, quien está casada con uno de los primos de la reina, llevó en su solapa un broche estilo ‘blackamoor’.

Éste es asociado como un símbolo de conquista racial. Algo que es de muy mal gusto en la corte inglesa y más por la ascendencia afroamericana de Meghan.

Este polémico broche es una pieza de joyería que se empleaba en el siglo XVI por la realeza. El uso de este tipo de 'accesorios' es considerado insensible, dado que es una forma de "romantizar" la esclavitud.

Este tipo de joyería implica una distinción racial, y el hecho que la princesa lo haya usado el día que conoció a Meghan vuelve el asunto un poco sospechoso. Al menos así lo ha sido para usuarios de redes sociales que han criticado la actitud de Michael de Kent.

Princess Michael of Kent met Meghan Markle at the Christmas lunch wearing a brooch depicting — and fetishising — Africans in subservient roles. To put it bluntly, a piece of jewelry made out of slave imagery. 😑 https://t.co/acTzUB34C3 pic.twitter.com/zqH9W0EwPz

— Royally_Petite (@RoyallyPetite) 21 de diciembre de 2017