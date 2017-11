Con este vestido Stephanie del Valle entregará su corona de Miss Mundo

La joven puertorriqueña y Miss Mundo 2016, Stephanie del Valle, entregará este sábado en Sanya, China, el título que obtuvo en diciembre pasado en la ciudad de Washington D.C.

La beldad, al igual que la noche que ganó la segunda corona azul para la isla, llevará un espectacular vestido del diseñador Carlos Alberto para la entrega de su corona. El mismo, que fue inspirado en la corona del concurso, fue presentado en el programa "Dando candela" (Telemundo).

Stephanie del Valle ganó en diciembre de 2016

"Yo Aunque con mucho sacrificio! Sin luz ni agua! Y El Paso de del huracán María! Nunca perdí la inspiración para diseñar y confeccionar el vestido de nuestra Reina" (sic.), escribió el conocido diseñador en sus redes sociales.

La ceremonia de despedida de Del Valle será emotiva ya que Puerto Rico no cuenta con representación este año. A principios de octubre pasado, la organización de Miss Mundo de Puerto Rico confirmó que no enviarían candidata ya que no se pudo realizar la final del certamen por los pasos de los huracanes Irma y María.

Gracias a Dios terminamos el vestido! De Stephanie para su entrega de corona este Sábado a las 8:00Am. Por Facebook Live! Ya lo tiene en sus manos espero le guste lo confeccione con mucho Amor! Toda la Gloria Para Dios!! A post shared by CARLOS ALBERTO DISEŃADOR (@carlosalbertodisenador) on Nov 15, 2017 at 6:25pm PST

Revive el momento cuando la boricua se alzó con la corona azul