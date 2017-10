Esto fue lo que hizo Khloé Kardashian para salir bien en licencia de conducir

La empresaria de moda y estrella de "Keeping up with the Kardashians" (E!), Khloé Kardashian, no deja de sorprender luego de anunciar su embarazo a finales de septiembre. Esta vez la integrante del clan Kardashian-Jenner, tuvo que tramitar su licencia de conducir tras su divorcio con Lamar Odon.

Lo curioso es que la mujer de 33 años se llevó a su equipo de iluminación y maquillaje para que la retocaran antes de la foto, que como todos sabemos muy pocos salen bien.

“Finalmente me puedo cambiar el nombre de vuelta a Kardashian”, sostuvo Khloé en un momento del dicho programa.

Esta gestionó el dicho proceso como cualquier ciudadano estadounidense en el Departamento de Automotores de Los Ángeles (DMV por sus siglas en inglés).

