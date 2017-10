Dayanara encantada de bailar canción de Marc

Dayanara Torres admite que estaría encantada de bailar en Mira quén baila (MQB) una canción de su exesposo y padre de sus hijos Marc Anthony.

"A quién no, osea ese hombre tiene una voz de locura, todo lo que tira, pega. Cualquier canción que me tocara y fuera de Marc, la gente se va a parar y no va a ser por mí, será por la canción", respondió a carcajadas la boricua.

En una entrevista previa con Metro, la beldad también expresó que bailaría hasta una canción de JLo.

“Por supuesto que lo voy a hacer. Voy a hacer lo que tenga que hacer por llevar ese premio a mi fundación”, respondió a preguntas de este diario.

Dayanara representa la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico.

Mira el video aquí