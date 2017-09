Dayanara bailaría hasta una canción de JLo

La multifacética Dayanara Torres hará lo que tenga que hacer en Mira quén baila, la competencia de baile entre celebridades de la cadena Univision, para traer el premio a la Fundación de Niños San Jorge que ella representa.

Incluso está dispuesta a bailar una canción de J.Lo, exesposa de Marc Anthony, padre de sus hijos Cristian y Ryan.

“Por supuesto que lo voy a hacer. Voy a hacer lo que tenga que hacer por llevar ese premio a mi fundación”, respondió a preguntas de Metro.

“Estoy muy contenta y feliz porque me encanta bailar. Nunca he cogido clases de baile, pero siempre me ha gustado bailar y me gustan los retos. Además, pase lo que pase, el nombre de la Fundación se va a escuchar”, expresó quien lleva cerca de diez años apoyando la institución hospitalaria.

“Llevo muchos años visitando la fundación. Es algo que me encanta y me llena por todo lo que ellos hacen, que es enorme, especialmente asumir los servicios de tratamientos contra el cáncer de familias de bajos recursos”, precisó.

De igual forma, se mostró entusiasmada con todo el equipo de producción de MQB: “Son bien nice”.

Respecto a su entrenamiento, explicó: “No estoy haciendo nada. Solo sigo los pasos y las indicaciones de los coreógrafos. Ellos me dicen lo que tengo que hacer y lo hago. Me encanta lo que estoy haciendo y busco perfeccionarlo una y otra vez. Quiero hacer una buena representación y espero que les guste”.

Boricua al fin, la toalteña admitió que se siente más cómoda bailando salsa o merengue. Sin embargo, reiteró que está lista para cualquier desafío.

Entre otros proyectos profesionales, Yari, como cariñosamente le llama su familia, volverá a Filipinas para dos asignaciones pendientes que movieron de fecha: una serie y un programa de televisión.

“Por ahora, todo mi esfuerzo y toda mi cabeza está enfocada en Mira quién baila”, sostuvo.

En el plano personal, compartió que aunque se mantendría viajando entre Miami y Los Ángeles para cumplir con la encomienda, cuenta con el aval de sus hijos que la motivan a seguir adelante.

“Para ellos es un orgullo ver a su madre hacer lo que estoy haciendo. Ellos quieren que lo haga y también por ellos es que lo estoy haciendo”, puntualizó.