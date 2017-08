Maripily le responde al Molusco y dice que es un infeliz

La guerra entre Molusco y Maripily continúa. A raíz de la publicación que hiciera el comediante a través de las redes sociales de una supuesta respuesta que le dio la modelo y empresaria boricua a una cibernauta.

Y es que en el mensaje llama “negra” y “pu..” a una mujer.

“Maripily con contestaciones racistas a la gente que solo le hace una simple pregunta válida. La defenderás ???” (sic.), escribió Molusco en las redes sociales.

Por su parte Rivera se pronunció hoy al respecto, y además aseguró que “no soy la única que manejo mis redes sociales”.

“Yo siento que ya es algo personal en contra mía… hice un pronunciamiento en mis redes hace unas semanas cuando me dijo: “boca de culo”. Ahora cualquier babosada del Molusco la ponen. Mientras sigan con ese complot quedarán mal. El público se da cuenta que Molusco es un infeliz que nunca me ha querido ver feliz. Sus razones tendrá, yo vivo mi vida y no le debo mi carrera a la burla y a la infelicidad de otros”, dijo Maripily.

Asimismo manifestó que sigue “feliz amando esos fanáticos que mira son muchos y se levantan cada mañana a escribirme cosas bellas en mis fotos”.

“Y yo no soy la única que manejo mis redes sociales, pues tengo productos que promociono por medio de mis redes sociales y mi equipo de trabajo se encarga de eso, pero si algunos de mi equipo de trabajo tomó el atrevimiento de contestar algún fans mío pues muy mal y pido disculpa por lo sucedido”, aseguró a Metro.

“¿Como yo, siendo negra y orgullosa de mis raíces me voy a poner con esos comentarios? Ya se tomará cartas en el asunto referente a la situación porque mis redes me representan a mi”, sostuvo.

“Por último, y lo dije hace dos semanas, ladrón juzga por su condición y Molusco lo único que ha hecho con su vida es difamar a la clase artística de mi país creando complots.¡Esa no soy yo!”, concluyó la modelo.

