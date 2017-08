Se vuelve a formar entre Molusco y Maripily Rivera

Un nuevo ’round’ vuelve a suceder entre el locutor Jorge Pabón, mejor conocido como “Molusco”, y la empresaria y modelo Maripily Rivera a través de las redes sociales.

“Este tipo está buscando la manera de hacerme daño y sigue con el #bullying fuerte hacia mi persona mis redes no las manejo yo nada más” (sic.), escribió la ponceña en su cuenta de Twitter.

La reacción surge luego que “Molusco” publicara una supuesta respuesta que le dio Rivera a una cibernauta. En el mensaje llama “negra” y “pu..” a una mujer.

“Maripily con contestaciones racistas a la gente que solo le hace una simple pregunta válida. La defenderás ???” (sic.), escribió el también comediante.

Tras el tuit de Maripily, Pabón colocó en sus cuentas sociales: “Maripily dice que la contestación racista que hiciera a una usuaria de Twitter no fue ella. Mala excusa. Tus redes no las manejarás tú solamente, pero se supone que das instrucciones de lo que se puede o no se puede publicar en ellas, porque al final del día es tu nombre y tu imagen. Pero tranquila amiga, yo no puse la noticia. Fueron los que manejan mis redes” (sic.).

Maripily con contestaciones racistas a la gente que solo le hace una simple pregunta válida. La defenderás ??? 🤦🏽‍♂️#ElApagaoDeLaMega🎧 pic.twitter.com/uEDO0A0gu9 — Moluskein (@Moluskein) July 31, 2017