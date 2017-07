Vico C defiende a su esposa

Mediante una carta abierta enviada a los medios de comunicación, el rapero puertorriqueño Vico C, defendió a su esposa y manejadora de las expresiones que hiciera el licenciado Edwin Prado en el Circo de La Mega 106.9FM.

Prado tildó a Sonia Torres, esposa de Luis A. Lozada, nombre de pila del artistas, de ser un “ancla” que impide que la carrera del rapero siga hacia adelante. Ver nota relacionada

Lea las declaraciones escritas de Vico C:

“Hace un corto tiempo me senté a dialogar seriamente con Dios y le hice una petición y una promesa. Para la petición, le dije; “Señor, como artista y creyente te pido que me devuelvas la juventud… Ábreme el camino para alcanzar esta nueva generación” … Y la promesa fue que no olvidaría darle la Gloria y Honra que merece en privado y ante el ojo del mundo cuando estuviese en medio de su bendición. Y ya veo que empezó a responder a mi pedido.

A mí me toca ahora dar lo que prometí y no me limitaré a palabras. Dar a Dios la Gloria es mucho más que decir Gloria a Dios. Así que empiezo obedeciéndolo en lo más esencial; El Perdón. Que a pesar de todo aquello que haya afectado a cada miembro de mi hogar, especialmente la campaña en contra de mi esposa el día de ayer, me pongo a la disposición de no pagar mal por mal y perdonar.

Aunque, igual en actitud de lealtad, amor y respeto por esa gran madre, mujer, esposa, hija, tía y media mitad mía Sonia Torres, aclaro y debato contra cualquier palabra que con intenciones de distorsionar la percepción pública se haya dicho contra ella…

Esa dama llego en una de las peores etapas de mi vida. No tardamos en comenzar a convivir y desde ahí no ha parado de amarme en cualquier condición. En esos primeros días de nuestra relación, me operaron y me hospitalizaron por semanas y ahí estuvo ella durmiendo al lado mío en una sillita de playa, acompañándome todos los días.

A veces me cargaba en la espalda cuando estaba en muletas y había que caminar mucho. Aguanto mis peores vicios. Aguantó mi encarcelación. Y, sobre todo, ha aguantado la crueldad de muchos en este negocio, cuyo daño ha trascendido siempre hasta nuestros hijos de mala manera. Cuando ha sido fuerte, no es para menos. Ha tenido que serlo, y cuando lo ha sido más de lo necesario, bien o mal, lo ha hecho con sinceridad. Por tal razón, Dios la honra hoy y le concede como manejadora el éxito por el cual somos bendecidos hoy. Quienes la han conocido le han cogido mucho cariño y respeto por su calidad de persona.

Es creativa, cómica, cariñosa, inteligente y bella por demás. Y es normal que quien haya sido mi manejador antes de ella sin saber lograr ni la mitad de lo que ella ha logrado con mi carrera, se incomode y quiera hecharle fango a sus logros… Como individuo, solo me resta decir que me siento honrado por Dios mismo, pues permite que me hagan persecución, dándome a entender que su palabra es verdadera cuando nos enseña que cuando por la fe somos perseguidos, terminamos siempre bendecidos. Y a ti Sonia, mi gran Reina, te felicito por todo lo que en tan poco tiempo has logrado. Por tu trabajo en la película, tu asistencia en el video de “Boquete pa’ tu techo”, por el concierto y todo lo demás. Disfrutemos de éste gran momento… Te amo”. Firma Vico C