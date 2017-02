Toma y dame entre Díaz Olivo y Andreu Fuentes

El profesor de Derecho y analista radial, Carlos Díaz Olivo se enfrascó en una garata con el abogado, José Andreu Fuentes, quien es hijo del expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Andreu García. El origen del careo fue la opinión de Díaz Olivo en su espacio radial sobre un conflicto de intereses de la abogada, Mercedes Bauermeister en su rol en el caso de las becas presidenciales de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Díaz Olivo ha sido una de las voces que con mayor fuerza ha denunciado las irregularidades en la otorgación de las últimas becas presidenciales a personas allegadas a La Fortaleza y a las mismas autoridades universitarias del momento. La investigación inicial del asunto culminó con la destitución del presidente de la UPR, Uroyoán Walker y otros oficiales universitarios, pero una investigación reciente de Bauermeister concluyó que las destituciones fueron remedios excesivos. Díaz Olivo cuestionó la cercanía de Bauermeister con el abogado de Walker, quien es Andreu García. Ante ese cuestionamiento, el hijo del expresidente del Supremo llegó a los estudios de WKAQ 580 a reclamar que no se utilizara su nombre y destacó que su representación legal al expresidente de la UPR es en otro asunto no relacionado a las becas presidenciales.

“No uses mi nombre más, porque el micrófono no da derecho a ese tipo de cosas, y uno tiene que ser responsable, mi padre y uno cuando tiene un micrófono en la boca y le habla al público tiene que ser responsable y no dar malas impresiones, y nosotros, mi padre y yo somos gente seria. Nosotros no nos prestamos para nada de esto”, fue uno de los argumentos en tono airado de Andreu Fuentes hacia Díaz Olivo, quien a su vez, le leyó una comunicación vía celular que le envió ayer en la que lo distinguía como profesional y le aclaraba que su opinión era sobre el conflicto de Bauermeister. La abogada fue directora de la Administración de Tribunales bajo la presidencia en el Supremo de Andreu García.

Andreu Fuentes dijo que llegó hasta la estación para hablar las cosas de frente. El compañero de programa de Díaz Olivo, Luis Pabón Roca intentó mediar al aducir que se trataba de opiniones y que estas son como el ombligo, todo el mundo tiene una, pero ese argumento no lo compró Andreu Fuentes, quien continuó el careo en tono alto. Insistió en que se trató de implicar que la conclusión de Bauermeister estuvo influenciada porque él fue abogado de Walker. “Eso es falso”, dijo en varias ocasiones el abogado.

Díaz Olivo dijo que su opinión (sobre el conflicto de interés) sigue inalterada y que es su programa y él tiene derecho a decir su opinión. En varias ocasiones se refirió al informe de Bauermeister como “el encargo”. “Tonito, tranquilo”, dijo en varias ocasiones Díaz Olivo. “Mi padre y yo somos gente seria”, dijo varios momentos Andreu Fuentes.

