Lin Manuel Miranda se deja sentir en el Óscar

El artista de ascendencia boricua, Lin Manuel Miranda se dejó sentir esta noche en la ceremonia de los Oscars donde fue uno de los nominados en la categoría de mejor canción por la banda sonora de la película Moana.

La canción “How Far I’ll Go” competía en la misma categoría “The Empty Chair”, del filme “Jim: The James Foley Story”; “Can”t Stop the Feeling”, de “Trolls”, y “City of Stars” y “Audition”, ambas del musical “La la land”. La ganadora fue “City of Stars” de La La Land.

Miranda participó en la interpretación en directo de la canción por la que estuvo nominado durante la ceremonia.

De haber ganado, Miranda se hubiese convertido en un EGOT. Los otros miembros del EGOT son: la también puertorriqueña Rita Moreno, Helen Hayes, Whoopi Goldberg, Richard Rodgers, Mel Brooks, Audrey Hepburn, Mike Nichols, John Gielgud, Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, Scott Rudin y Robert Lopez.

Miranda ganó en 2014 el máximo galardón de televisión, el Emmy, por la canción “Bigger”, compuesta para la sexagésimo sexta gala de los premios teatrales Tony. También cuenta con dos Grammy al mejor álbum de música de teatro por su obras musicales “In the heights” (2009) y “Hamilton” (2016), tres premios Tony por estas mismas obras, y un Pulitzer por el libreto de este último musical.

Miranda también aprovechó la mirada de todos en la ceremonia de los Oscar para llevar un lazo azul que representa la lucha de la American Civil Liberties Union por los derechos de todas las personas en Estados Unidos. El artista llegó a la alfombra roja acompañado de su madre, quien también llevó el lazo azul.

La familia de Miranda es de Vega Alta, Puerto Rico. El artista visita la Isla con frecuencia.