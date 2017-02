Mahershala Ali se lleva el primer Oscar de la noche

Mahershala Ali se llevó el Óscar al mejor actor de reparto, la primera estatuilla de su carrera, por su interpretación de un narcotraficante y mentor de un niño en el drama independiente Moonlight, en la gala que se celebra hoy en Los Ángeles.

El segundo premio por maquillaje fue para Suicide Squad. El tercer premio, de diseño de vestuario, fue para Fantastic Beasts and Where Find Them. En la categoría de documental, la estatuilla fue para O. J.: Made in America. Arrival ganó en la categoría de edición de sonido, mientras Hacksaw Ridge obtuvo el galardón por la mezcla de sonido.

La gala de la 89 edición de los Óscar dio comienzo desde el Teatro Dolby, de Hollywood, una ceremonia donde el musical La La Land, de Damien Chazelle, parte como la gran favorita con 14 nominaciones.

La gala es conducida por el humorista Jimmy Kimmel, quien inició con constantes referencias a las polémicas políticas del presidente de EEUU, Donald Trump.

La de Justin Timberlake fue la primera actuación de la velada, con su canción nominada “Can’t Stop the Feeling”, de la película “Trolls”, justo antes del que será el primer monólogo de Kimmel.

El filme tiene en sus manos igualar o superar la cifra histórica de 11 estatuillas doradas, una marca en posesión de “Ben-Hur” (1959), “Titanic” (1997) y “The Lord of the Rings: The Return of the King” (2003).

Otras cintas favoritas para la cita son el drama independiente “Moonlight” y la cinta de ciencia ficción “Arrival”, con ocho candidaturas, respectivamente.