Sonya "cojería cárcel" si maltratan a sus mascotas

La animadora de Lo sé Todo, Sonya Cortés, admitió que “cojería cárcel” si maltratan a una de sus mascotas.

“Que le caiga todo el peso de la ley. Creo que el que utiliza cualquier raza animal para ponerlos a pelear, merece que le caiga todo el peso de la ley y que se haga justicia. Ellos no se pueden defender pero para eso estamos nosotros”, sentenció en referencia al caso reportado por Noticentro, del macabro hallazgo de dos Pitbull muertos en Vega Alta.

Los perros se encontraban atados y presentaban varias heridas, presumiblemente debido a que fueron arrastrados hasta morir.

“A mí me duele el alma. Yo vivo con seis y ellos son fieles y leales. Lo único que tienen es amor. Estas cosas me parten el alma. Los que son animal lover, saben y me pueden entender que este es el sentir nuestro. El que no es animal lover, hace eso… Les duele. Fueron arrastrados hasta morir, agonizaron. ¡Coño duele!”, señaló.