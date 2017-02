Reinas adolescentes envían mensaje a Rosselló

Algunas de las ganadoras de Miss Teen World Puerto Rico 2017 le enviaron un mensaje al gobernador Ricardo Rosselló Nevares sobre la situación fiscal y económica que atraviesa la isla.

Estas exhortaron a Rosselló Nevares a que trabaje por la juventud puertorriqueña y la comunidad en general. “Yo le diría que apoye a la juventud. La juventud va a ser los que van a sacar a Puerto Rico hacia adelante”, indicó Patricia Isabel Orúz, Miss Teen Américas Puerto Rico.

Mientras, Kiaraliz Santiago, Miss Teen World Puerto Rico 2017, invitó al gobernador a hacer “lo mejor para la sociedad, para Puerto Rico y poder mejorar”.

Además, dieron su opinión sin tapujos de la postura del Primer Ejecutivo local sobre los asuntos de la comunidad gay en Puerto Rico en una entrevista que fue publicada ayer martes en este diario.

“Lo primordial siempre debe ser el respeto. No importa que nosotros no pensemos igual que las demás personas o tengamos las mismas creencias que ellos. Deben aprobar sus derechos porque son humanos y él [Rosselló Nevares], aunque sea el gobernador de Puerto Rico, no es Dios para juzgar a los demás”, manifestó la joven Osdaynis Alvarez, Miss Teen Mundial P.R.

Tanto Santiago como Orúz coincidieron con su compañera en que el respeto debe ser prioridad. “Todo el mundo merece el mismo respeto y trato. Hay que tratar a las personas por igual y aceptar a todo el mundo”, dijo la nueva Miss Teen World P.R.

“Para mí todos somos iguales y tenemos el mismo derecho. No importa tu religión o raza. Todo el mundo debe tener lo mismo”, añadió Orúz.

