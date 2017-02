Gobernador: "La comunidad LGBT puede estar tranquila"

El gobernador Ricardo Rosselló aseguró que su administración respetará los derechos adquiridos en años recientes por la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT).

Durante la pasada campaña electoral, Rosselló afirmó que acataría la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Luego de la elección de Donald Trump como presidente estadounidense y la designación de un juez conservador al máximo foro judicial de esa nación —y la probable designación de otro juez en el transcurso del cuatrienio—, ha surgido preocupación entre defensores de derechos humanos sobre un posible intento de revertir la equidad alcanzada por la comunidad LGBT.

En entrevista con Metro, Rosselló no le vio posibilidad a algún cambio en el estado de derecho actual. “Yo no preveo que algo pueda cambiar, porque es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y, como he dicho, se van a respetar todos esos derechos”.

El primer ejecutivo afirmó que la comundiad LGBT no debe temer. “Yo no veo que bajo mi administración y debo anticipar que creo que, bajo ninguna administración, la comunidad LGBT deba tener miedo de perder ese derecho”, sostuvo.

Sin embargo, Rosselló evitó comentar si respaldaría legislación para que a nivel estatal se garantice la igualdad de derechos. “La comunidad puede estar tranquila que bajo mi administración no sufrirán cambios”, insistió el gobernador, quien indicó que, si a nivel federal se produce algún cambio en el estado de derecho, “lo voy a respetar también”.

Por otro lado, Rosselló favoreció el proceso de revisión de la Ley 54 de Violencia Doméstica. “Hay que proteger aquellas personas que sean víctimas de violencia doméstica”, respondió el gobernador cuando se le preguntó si favorece que el estatuto continúe protegiendo a las parejas del mismo sexo. “Yo creo que el componente principal es la violencia, atemperar la Ley 54 para nuestro pueblo”, precisó.