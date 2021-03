Becan a estudiantes de Ciencias de Cómputos y Matemáticas de la UPR Río Piedras

Tras destacarse en las disciplinas de las ciencias de cómputos y las matemáticas, 10 estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (RRP-UPR) recibieron becas y apoyo académico por medio de una innovadora iniciativa, adscrita a la Facultad de Ciencias Naturales.

A través del proyecto ScholarCOMPASS los jóvenes Axel Gómez, José Rodríguez, Valerie Yace, José Oyola, Gabriela Lozano, Cynthia Rivera, Ariam Acevedo, Sofia Crespo, Gabriel Santiago y Eduardo Santín, fueron galardonados con ayudas económicas.

ScholarCOMPASS ofrece becas anuales a estudiantes subgraduados y graduados del Programa de Ciencias de Cómputos y Matemáticas con el propósito de que inviertan el mayor tiempo posible en sus estudios y logren graduarse en el tiempo que dispone la secuencia curricular.

Este proyecto se sustenta con una subvención de $992,789 por parte de la Fundación Nacional para las Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés), que recibió el pasado año.

Para determinar la cantidad de las ayudas económicas, el programa toma en consideración el año académico de los alumnos que solicitan. La beca para estudiantes de primer año sería de $1,250, mientras que los de segundo año en adelante obtendrían $4,250. Los estudiantes graduados, por su parte, podrían recibir hasta $9,000 anuales.

El programa también integra tutorías y mentorías (PLTL: Peer Led Team Learning) en clases identificadas como ‘cursos barrera’. Entre las asignaturas se encuentran Precálculo I, Precálculo II, Cálculo Matemáticas Discretas, Introducción a la Programación y Estructuras de Datos.

“Uno de los objetivos de este proyecto es darle más visibilidad a la computación. Animar a más personas con trasfondos diversos a estudiar Matemáticas y/o Ciencia de Cómputos, y dejarles saber a otros que la alternativa de Ciencia de Cómputos existe en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras”, aseguró el profesor y director del programa José Ortiz Ubarri.

Para que los jóvenes del país adquieran más conocimientos en el área, el proyecto ofrecerá orientaciones en las escuelas para educar sobre lo que representa estudiar estas disciplinas y su importancia en la sociedad. Las escuelas interesadas en coordinar alguna orientación para sus estudiantes también pueden solicitarla a través del correo: [email protected]

Por otra parte, los estudiantes interesados en solicitar la beca deberán acceder al siguiente enlace: http://sstem.ccom.uprrp.edu/index.php

Un proyecto que forja sueños

Algunos de los estudiantes galardonados compartieron el impacto de ScholarCOMPASS en el cumplimiento de sus sueños como universitarios. “Esta beca me ayudó a dedicarme a la investigación matemática sin necesidad de buscar un trabajo part-time. Estoy convencido de que esto contribuyó al hecho de que fui aceptado en varias de las mejores escuelas graduadas de matemáticas en los Estados Unidos con muy buenas ofertas económicas, por lo cual me siento muy agradecido”, afirmó Axel O. Gómez Flores, uno de los estudiantes subgraduados que recibió la subvención.

De acuerdo con Gómez Flores, cientos de jóvenes y residentes en la isla quisieran estudiar e iniciar una carrera en ciencias de cómputos o matemáticas. No obstante, algunos tienen necesidades económicas que los obligan a buscar un trabajo a medio tiempo y limitan su tiempo académico.

“Con esta beca, jóvenes como nosotros podemos dedicar esas horas de trabajo a investigar, que es lo que realmente queremos. Esto, además, nos beneficia para progresar más rápido en la investigación y fortalecer nuestro currículum, algo muy importante para los que les interesa continuar estudios graduados”, añadió el universitario, quien está próximo a culminar su bachillerato en Matemáticas Puras.

Para la estudiante Cynthia M. Rivera Sánchez, esta iniciativa representó la oportunidad de costear los gastos, que la beca federal no cubre. Al momento de solicitar la ayuda, nunca imaginó que su nombre estaría entre los seleccionados.

“Estaba positiva, pero la realidad es que no pensé que me escogerían”, aseguró la universitaria, quien cursa su segundo año académico. Además, afirmó que la beca puede contribuir al desarrollo de los estudiantes del recinto riopedrense, pues hace que la necesidad económica no represente una limitación al momento de estudiar.

La joven de 19 años, natural de Juncos, detalló que la iniciativa les requiere, a los participantes, tener a un mentor o mentora, lo que resulta beneficioso en el proceso. La mentoría permite que una persona con mayor conocimiento contribuya al desarrollo académico y profesional de los estudiantes.

“Mi consejo para los jóvenes que desean solicitar esta ayuda es que, a pesar de que piensen que no se las van a dar, soliciten como quieran. La realidad es que la vida te puede sorprender y quizás te la ganes… Es una gran ganancia para tu futuro”, concluyó Rivera Sánchez.