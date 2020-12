Premian a estudiantes de la UPR por sus investigaciones biomédicas

Doce estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) tuvieron la oportunidad de participar en la Conferencia Anual de Investigación Biomédica para Estudiantes de Minorías (ABRCMS, por sus siglas en inglés) en su versión virtual recientemente.

De estos, seis cargaron con premios en diversas categorías. Los científicos en ciernes ganaron premios en la categoría de Biología Molecular y Bioquímica: Laura Rodríguez-Bonilla y Xariana Vales; asimismo René García del Valle y Lisby Santiago en Química; Anna C. Martínez en Ingeniería, Física y Matemáticas; y Amanda Arqueira en la categoría de Neurociencia.

También tuvieron una notable participación Adriana P. Claudio, Jonathan Morán, Dalissa Negrón, Laura I. Penabad, Jorge E. Rosa y Juliet Jelut. Todos los estudiantes pertenecen al Programa RISE (Research Initiative for Scientific Enhances), que se especializa en el adiestramiento científico de estudiantes universitarios, se informó en un comunicado.

El profesor y mentor de los estudiantes, el doctor Orestes Quesada informó que “a partir de 2001, las presentaciones de las investigaciones comenzaron a ser requisito en la conferencia, y, así, los estudiantes del recinto comenzaron a participar en los diferentes eventos competitivos”. Desde ese momento, se inició una cosecha de premios que aún acompañan a los estudiantes de Puerto Rico.

Este evento comprende la competencia más grande a nivel subgraduado que existe en EE.UU., ofreciéndoles a los estudiantes un amplio campo de oportunidades de empleo y desarrollo profesional.

Según el investigador, de esta forma, llevando a los estudiantes a estas conferencias, “los estudiantes y, a su vez, la UPR, ha logrado el respeto e interés de las universidades que participan en este evento. Esto se evidencia en el número de estudiantes reclutados todos los años por universidades elites de los Estados Unidos”.

Asimismo, explicó que estas oportunidades han abonado en la producción de más doctorados (PhD) especializados en las disciplinas de ciencias naturales, ya que los estudiantes se dan a conocer y otras universidades ven el potencial de estos alumnos y los reclutan. A esta conferencia asisten más de 280 universidades estadounidenses y cerca de 1,000 exhibidores, entre ellos las principales agencias del gobierno federal, para identificar y reclutar talento.

“Es con gran regocijo y orgullo que distingo a estos jóvenes por sus esfuerzos académicos y científicos. A todos ellos, sus profesores y familiares, nuestras más cálidas felicitaciones, con la certeza de que -con su talento y dedicación- continuarán cincelando un futuro brillante, para beneficio propio y de Puerto Rico, así como para orgullo de nuestra universidad”, dijo el doctor Luis A. Ferrao, rector del Recinto de Río Piedras de la UPR.

Entre los mentores de estos estudiantes se encuentran los doctores Alfredo Ghezzi, Néstor M. Caballeira, Brad R. Weiner, Valance Washington, José A. Rodríguez, José M. Rivera, Liz M. Díaz y Orestes Quesada.

Otros estudiantes premiados

Mientras, en la conferencia Gulf Coast Undergraduate Research Symposium (GCURS) (virtual) 2020 celebrada en noviembre en la Universidad Rice, el estudiante Jael Rodríguez Ortiz obtuvo el Primer Lugar en Outstanding Oral Presentation in Nanoscale Science,

Por otro lado, el estudiante Benjamín Nieves López obtuvo el Primer Lugar en el 7th Annual ASBMB-UPRRP Research Symposium Oral Presentations, Capítulo UPR-Río Piedras.

Las experiencias de nuestros estudiantes

“Poder compartir mi proyecto de investigación en esta conferencia [ABRCMS] fue una experiencia muy valiosa. En una investigación, hay muchos momentos en los que los experimentos salen mal o los resultados no son lo que uno espera, por lo que es fácil comenzar a dudar de sí mismo. Sin embargo, presentar mi trabajo y poder escuchar comentarios positivos de compañeros y científicos de varias universidades de los Estados Unidos fue muy alentador y me hizo sentir aún más emocionada de seguir una carrera en ciencias”, compartió Anna C. Martínez, estudiante de Biología.

Para la estudiante de bachillerato en Biología Celular Molecular, Amanda Anqueira, lo más importante de su participación y experiencia fue tener “la oportunidad de representar a la comunidad puertorriqueña en ambientes y campos científicos donde históricamente el boricua no ha sido representado”.

En el caso de Xariana Vales, cuyo interés es seguir estudios graduados en Inmunología, al culminar bachillerato en Biología, afirmó que “el verdadero reto es comunicar nuestra ciencia de tal manera que sea accesible para todo el mundo”.

Para estos jóvenes las aportaciones que pueda hacer la ciencia para la calidad de vida de los ciudadanos y la sociedad son aspectos importantes de su formación. “El trabajo que hacemos como científicos es con el fin de impactar positivamente a nuestra sociedad”, indicó la futura química Lisby Santiago.