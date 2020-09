Exhortan a los jóvenes a soñar en grande 

Ser astronauta y llegar a la NASA, ser surfer para poner el nombre de Puerto en alto o ser skater profesional donde eres guiada por tu creatividad son todos sueños que se deben apoyar y fomentar entre las jóvenes puertorriqueñas. Con esta visión L’Oréal Paris anuncia el lanzamiento de su nueva campaña, Sueña En Grande, donde se une a tres Dreamers puertorriqueñas para regalar una beca estudiantil y así apoyar el sueño de alguna joven estudiante con metas por cumplir. Con esta iniciativa la reconocida marca de belleza reafirma su compromiso en fomentar el valor propio y apoyar a la joven emprendedora, poderosa, segura de sí misma, fuerte e imparable, desde su desarrollo educativo universitario.

Todos los días queda demostrado que la juventud puertorriqueña tiene un potencial increíble que no tiene límites. Mia, Emma y Grace son ejemplo de esto, cada una con una visión y pasión diferente pero las tres con el mismo ímpetu de lograr lo que se proponen sin dejar que los retos del camino las detengan. Mia Calderón es una destacada joven surfer de 16 años, apasionada por el deporte y quien ha representado a la isla en varias competencias. Emma Reyes tiene 11 años y fue una de treinta jóvenes escogidas en los Estados Unidos para participar del programa Summer Institute for Science, Technology, Engineering and Research Program (SISTER) de la NASA en el verano del 2019. Grace Fernández, de 22 años, es una skateboarder puertorriqueña, creadora de la comunidad Skate Mamis y reconocida por la revista Paper Magazine por su rol en fomentar este deporte entre las niñas y jóvenes puertorriqueñas. Además del tiempo que le dedica al skateboard y ante la situación actual que vive el país, Grace desarrolló una línea de mascarillas dirigidas a jóvenes que practican el deporte y las mismas se pueden conseguir en la página de Instagram de @skatemamis.

“Para nosotros en L’Oréal Paris es un gran orgullo poder colaborar con tres jóvenes talentosas que no se rinden, trabajan duro y persiguen sus sueños hasta lograrlos. Nuestra misión con el lanzamiento de la campaña, Sueña En Grande, es resaltar entre las jóvenes puertorriqueñas que todo lo que se propongan es posible y apoyarlas en la etapa de estudios universitarios para que el aspecto económico no sea un impedimento en lograr esos sueños”, expresó Isabel Menéndez, gerente de marca de L’Oréal Paris en Puerto Rico.

El lanzamiento de la campaña Sueña En Grande, de L’Oréal Paris, coincide con la presentación al mercado de su más reciente línea de cuidado para el cabello ElVive Dream Lengths. Esta nueva línea fue creada para trabajar con el cabello largo y maltratado. La misma está formulada con una mezcla de castor oil, vitaminas B3 y B5 para fortalecer el cabello largo y sellar las puntas abiertas. Su cremoso champú restaurador agrega brillo, protege el largo y fortalece el cabello, mientras que el acondicionador desenreda instantáneamente el cabello para reducir la rotura de este.

Para participar de la campaña, Sueña En Grande, y ganar una beca estudiantil de $13,800 debes comprar 3 productos de la línea ElVive Dream Lengths de L’Oréal Paris y subir tu recibo de compra a https://www.lorealparispr.com/dreamlengths/. Para más información sobre esta y otras iniciativas de L'Oréal Paris visita www.facebook/LorealParis.