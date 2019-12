Joven que ayudó a pasar ambulancia en Mayagüez cuenta qué le motivó a hacerlo

José Molina, el joven que ayudó a pasar a una ambulancia en medio de un tapón en Mayagüez conversó en el programa Día a Día sobre qué le motivó a realizar el noble gesto.

"En ese momento la carretera número 2 estaba bajo construcción. Estaban repavimentando la carretera, lo cual convierte a una carretera de tres carriles en un solo carril, lo cual ocasionó un tapón que no se estaba moviendo para nada. El tramo ese era de media milla y se tardaba casi 20 o 30 minutos transitarla", indicó Molina, quien pertenece al servicio voluntario de emergencia y rescate de Isabela.

Según los paramédicos que iban en la ambulancia, el paciente que transportaban se encontraba delicado "era una emergencia mayor. Este paciente estaba presentando un posible fallo cardíaco".

El joven manifestó que en ese momento dijo no estaba ejerciendo ninguna labor. "Estaba de camino a casa de mi tío a dejarle unas cosas cuando me topé con la situación. Saco mi vehículo del medio, lo cierro y me bajo".

El video del acto del joven se hizo viral a través de las redes sociales.

Te podría interesar: