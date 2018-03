Reconocen al Programa de Residencia de Ginecología y Obstetricia de la UPR

El Programa de Residencia de Ginecología y Obstetricia del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se alzó con el primer lugar de la Semana Nacional de Bienestar 2018 que otorgan The American College of Obstetricians and Gynecologists y el Council on Resident Education in Obstetrics and Gynecology. El significativo logro fue anunciado por el Dr. Ryan Cuff, presidente del Junior Fellow Congress Advisory.

“Velar por el bienestar de nuestros estudiantes, residentes y facultativos es crucial para que el ambiente de entrenamiento y trabajo sea óptimo y se traduzca a su vez en el mejor cuidado de salud para nuestros pacientes”, expuso la doctora Keimari Méndez, directora del programa de residencia de Ginecología y obstetricia de la Escuela de Medicina del RCM.

Como parte de la competencia, se realizaron múltiples actividades en pro de la calidad de vida de los residentes. El primer día se hizo una carrera para promover la actividad física, titulada Run for the vulva. El segundo día se llevó a cabo el Painting Therapy, en el cual se integraron distintos tipos de música, se realizó una terapia de pintura y se pintó un mural.

El tercer día se ofreció una clase de Yoga enfocada en el fortalecimiento del piso pélvico. La cuarta actividad titulada: Sembremos para apoyar la polinización post Huracán María, fue enfocada en la siembra de flores y en la distribución de plantas para el incremento de la polinización. La última actividad Wine & Chesse tuvo un enfoque social, donde los participantes se reunieron en un ambiente de relajación. Las iniciativas estuvieron compuestas por facultativos, residentes, enfermeros, estudiantes y familiares.

El premio incluyó un donativo económico, el cual será destinado al desarrollo de actividades de bienestar para los residentes de Obstetricia y Ginecología del RCM.

