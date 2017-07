Campamento de verano para población especial

Un grupo de niños, jóvenes y adultos con discapacidades tendrá por primera vez la oportunidad de gozar de un campamento de verano, gracias a una iniciativa de varios miembros de la facultad del Departamento de Educación Física Adaptada de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Bayamón.

El primer Programa de Verano de Actividades Recreo-Deportivas y Desarrollo Motor comenzó oficialmente ayer, con la participación de 25 personas con necesidades especiales entre los 5 y 40 años de edad. El campamento recibió una asignación de $20 mil de Donativos Legislativos, gestionados por el representante Néstor Alonso, el primer no vidente en pertenecer al cuerpo legislativo.

“Yo no pude participar de estos programas, no los había para aquel tiempo. ¿Por qué no los había? No había la sensibilidad, no había la preparación, no había personas que se dedicaran a esta población tan vulnerable. Yo entro a la palestra pública y entro por la razón de que toda esta población ha sido marginada por mucho tiempo y voy a defender esta población que en Puerto rico son aproximadamente somos 800 mil personas con algún tipo de impedimento”, explicó Alonso en declaraciones a Metro.

Servicio indispensable para la población discapacitada

Lorna Rodríguez es madre de Natalia Rivera Rodríguez, una niña de nueve años que tiene perlesía cerebral que por primera vez podrá ser parte de un campamento de verano.

“No hay terapia inútil. Como papá te esfuerzas mucho, pero el niño siempre mejora, siempre hay algo que mejora y si puede mejorar, si puede comer por sí solo o puede caminar mejor y no caerse, si puede desarrollar mejor su balance, su postura en un escritorio, todas esas cosas son avances”, dijo Rodríguez a Metro.

Pero el rostro de Natalia no es nuevo en la UPR Bayamón. De hecho, la madre de la niña atribuye en gran medida la mejoría de su hija a los servicios que se ofrecen a la población de personas con discapacidades a través del programa de Bachillerato en Educación Física Especial y Elemental de la mencionada institución académica, que cumple 35 años.

Natalia recibió durante cuatro años servicios terapéuticos a través de los laboratorios del programa.

“Ella ha logró mucho de su movilidad con las clases de natación. El esfuerzo era para que ella lograra tener una postura mejor, lograra la integración de sus ambas manos, lograra lanzar una bola, lograra bajar las escaleras con ambos pies, porque antes era con uno solo, tener una mayor discriminación visual con los objetos, o sea que hay muchos objetivos que se trabajan”, explicó la madre de la niña, al tiempo que abogó por más programas como este alrededor de la isla.

El Departamento de Educación Física Adaptada de la UPR en Bayamón ha ido creciendo y evolucionando con el tiempo, explicó el profesor Mariano Santini, quien es miembro de la facultad del Departamento desde sus inicios.

“Nosotros inicialmente estábamos trabajando con un grupito de 15 niños y ahora se han llegado a atender cerca de 160 niños (con necesidades especiales) en un semestre”, destacó el profesor, añadiendo que los servicios que ofrece el Departamento son libre de costo.

“Nuestro programa lo que quiere es fortalecer y proveer más destrezas de independencia”, añadió el profesor.

Los estudiantes de Educación Física Adaptada tienen que aprobar cursos de métodos y técnicas, de actividades físicas para discapacidad intelectual, actividad física para limitaciones y condiciones físicas y sensoriales y el curso de natación adaptada. Además hay otros cursos como terapia recreativa y al programa se integran las artes y la cultura.

De acuerdo a cifras provistas, actualmente el Departamento cuenta con una matrícula de 420 estudiantes.

Pese a lo anterior, Educación Física Adaptada nunca ha contado con las instalaciones propias para proveer sus cursos y servicios, habilitando incluso pasillos para llevar a cabo los laboratorios y utilizando instalaciones del Municipio de Bayamón.

Más de tres décadas en espera de fondos para instalaciones

La UPR en Bayamón espera por la asignación de aproximadamente $3.2 millones que ya están presupuestados por la Administración Central de la UPR, aunque dicho presupuesto aún no ha sido aprobado.

“Antes de la salida de la presidenta interina de la UPR (Nivia Fernández) ya estábamos en proceso de subasta, luego del proceso todo se ha detenido. No obstante, hemos tenido como dos reuniones con los arquitectos de la Administración Central, donde nos hemos sentado a ver los planos y de acuerdo al presupuesto, hemos estado haciendo todos los ajustes, tener lo básico y esencial para que el edificio se pueda construir”, explicó la hasta hoy rectora interina de la UPR en Bayamón, doctora Carmen Skerrett.

De acuerdo a Skerrett, el proyecto estaba siendo tratado como prioridad por la Administración Central, por tratarse de una construcción con un fin academico y no recreativo.

“No obstante, hay que esperar ahora con el nuevo nombramiento del presidente, pero sé que estamos en la etapa de presubasta, estamos confiados en que eso se vaya a dar”, indicó.

Según explicó Skerrett, en la primera subasta que se llevó a cabo para determinar quién construiría el edificio, el costo superó los números esperados, por lo que se abrió un nuevo proceso de subasta.

Presupuesto en espera de aprobación

El portavoz de prensa de la Oficina del Presidente de la UPR, Joseph Martínez, dijo a Metro que aún no se ha citado a la Junta de Gobierno de la UPR para una revisión y aprobación del presupuesto de la institución, que asciende a unos $669.7 millones.

“Todo lo del presupuesto está sujeto a cambio hasta que no lo apruebe la Junta de Gobierno”, dijo el portavoz, luego de una consulta con la directora interina de la Oficina de Presupuesto de la institución académica, Leticia Fernández.

Martínez también confirmó que la reunión de la Junta Universitaria que estaba pautada para mañana miércoles, 19 de julio, en la que se discutirá el presupuesto de la Universidad, fue pospuesta para el próximo lunes.

Metro supo que los rectores de los recintos y unidades de la UPR habían sido citados para una reunión la próxima semana, en la que se esperaba discutir detalles del presupuesto. Sin embargo, durante el día de hoy, el presidente interino Darrel Hillman destituyó hoy al menos a seis de ellos, por lo que al momento se desconoce si la reunión continúa en agenda o si será pospuesta hasta que se nombren nuevos rectores interinos.

