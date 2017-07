Presidente interino destituye a rectores de la UPR

Al menos seis rectores de distintos recintos y unidades de la Universidad de Puerto Rico (UPR) fueron destituidos hoy por el presidente interino de la institución, Darrel Hillman.

De acuerdo a una fuente de Metro, la carta que recibieron hoy los rectores es efectiva de forma inmediata.

Los rectores destituidos al momento son el doctor José Manuel Encarnación, de la UPR en Humacao; Doris Torres, de la UPR en Ponce; Herminia Alemañy Valdez, de la UPR en Aguadilla;Carmen Skerrett, de la UPR en Bayamón; Raquel Vargas, de la UPR en Utuado; y Ramón González, del Recinto de Ciencias Médicas.

Los rectores Mario Medina Cabán de la UPR en Cayey, Moisés Orengo Avilés de la UPR en Carolina y John Fernández Van Cleve del Recinto de Mayagüez, no han recibido la carta de destitución, aunque en los tres casos se trata de rectores en propiedad. En el pasado, se ha planteado que un presidente interino no puede destituir a un rector en propiedad.

La rectora interina de la UPR en Arecibo, doctora Sylka V. Torres Navas, tampoco ha recibido la carta. De acuerdo a una fuente de Metro, la última carta recibida en dicha unidad por parte de Presidencia tiene fecha de ayer, 17 de julio.

En la carta se le pidió a la rectora interina que entregara unos informes relaciones al estatus de la institución con respecto a la acreditación de la Middle States Comission on Higher Education.

Al momento, el Recinto de Río Piedras no cuenta con un rector interino ni en propiedad.

A preguntas de Metro, el director interino de la Oficina de Prensa y Comunicación de la Administración de la UPR, Joseph Martínez, indicó que “no tengo información sobre eso todavía”, en referencia a la destitución de los rectores.

A través de una carta dirigida a la comunidad universitaria, la rectora interina de la UPR en Bayamón, la doctora Carmen Skerrett, confirmó la destitución.

“En la mañana de hoy, he recibido comunicado oficial del Presidente Interino, Dr. Harrel Hillman Barrera, solicitándome la terminación inmediata de mis funciones como Rectores Interina”, lee la carta.

En entrevista con Metro, también confirmó que recibió la carta de destitución la rectora interina de la UPR en Aguadilla, la doctora Herminia Alemañy Valdez.

“En mi carácter personal, no me extraña porque ya estábamos pendiente a que en algún momento esto pudiera pasar. Yo lo entiendo, hay un cambio de administración y escogen su personal de confianza, que no necesariamente tengo que ser. Estamos tan acostumbrados en la UPR a que eso suceda”, apuntó Alemañy.

La doctora, sin embargo, reconoció el daño que hace a la UPR el constante cambio de las personas en los cargos o posiciones de liderazgo en la institución académica, cada vez que hay un cambio de administración gubernamental y, por consiguiente, en la administración de la UPR.

“El constante cambio nos ha afectado, nos ha perjudicado, porque se ha puesto en evidencia la falta de gobernanza que es lo que nos señala Middle States y no permite que se concluyan trabajos, pero esa es ya la idiosincracia de la UPR, que lamentablemente está bien contaminada, afectada con elementos externos y por más que uno trate de luchar contra eso, es bien difícil poder erradicar ese mal”, expresó la saliente rectora interina.

Alemañy, no obstante, dijo estar complacida con el trabajo realizado en los pasados meses en los que estuvo al frente de la institución en Aguadilla, un periodo en el que tuvo que enfrentar la huelga estudiantil en contra de los recortes presupuestarios al Sistema UPR.

“Yo me voy sumamente contenta y bien satisfecha porque yo cogí esto a mitad de febrero, yo no era la rectora, y se logró terminar el semestre, se logró detener una huelga indefinida con el apoyo de los estudiantes, tuvimos una huelga interrumpida pero tuvimos clase, no caímos en la probatoria de Middle States porque continuamos dando las clases, concluimos unas auditorías que estaban corriendo, culminamos los trabajaos que teníamos. Que hay trabajos pendientes, sí”, afirmó la doctora.

Noticia en desarrollo.

