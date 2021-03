Puerto Rico será sede del Campeonato Aficionado Femenino de Four-Ball en el 2022

La USGA ha anunciado el Grand Reserve Golf Club, en Puerto Rico, como sede del 7º Campeonato Aficionado Femenino de Four-Ball de Estados Unidos. El campeonato está programado del 30 de abril al 4 de mayo de 2022. Será la primera vez que se llevará a cabo un campeonato de la Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA) fuera de los 50 estados y el Distrito de Columbia.

"Tenemos una relación maravillosa y duradera con la Asociación de Golf de Puerto Rico (PRGA), y traer un campeonato de la USGA a la isla demuestra nuestro compromiso de trabajar juntos aún más de cerca mientras avanzamos", dijo John Bodenhamer, director gerente senior de campeonatos de la USGA. “El Grand Reserve tiene un pedigrí extremadamente impresionante, y estamos ansiosos por llevar el Four-Ball femenino allí ".

El Grand Reserve Golf Club se encuentra dentro del Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico y es mejor conocido por ser la sede anual del Puerto Rico Open, un evento oficial del PGA Tour. La Asociación de Golf de Puerto Rico, quien recientemente se unió a la red de Asociaciones Aliadas de Golf de la USGA, será el grupo anfitrión del campeonato.

"Es un honor tener la oportunidad de ser anfitrión de un campeonato de la USGA, y estamos muy contentos de que la USGA vea el valor nuestra alianza al igual que nosotros", dijo Sidney Wolf, presidente de la PRGA. "Esta será una oportunidad perfecta para ayudar a hacer crecer el segmento de golf femenino aquí organizando este campeonato. Nos encanta el golf, nos encanta mostrar a Puerto Rico, así que la PRGA no podría estar más emocionado de que esto se materialice”.

Diseñado por Tom Kite en el 2006, el Grand Reserve se extiende a lo largo de una península frente al mar en Río Grande, Puerto Rico, a solo 15 millas de la ciudad capital de San Juan. Con vistas al Bosque Nacional El Yunque, el campo cuenta con pasto paspalum junto al mar y bunkers de arena de sílice blanca. Es un campo de golf estilo parque ha sido sede del Puerto Rico Open anualmente desde el 2008, que ha sido ganado por jugadores notables como Tony Finau y el campeón aficionado estadounidense del 2018 Viktor Hovland.

El Campeonato Aficionado Femenino de Four-Ball de Estados Unidos del 2022, será el primer campeonato de la USGA celebrado en Puerto Rico. Está abierto a bandos de dos compañeras (o equipos) de mujeres aficionadas con índices de hándicap individuales que no excedan 14.4. No hay restricciones de edad y no es necesario que las compañeras sean del mismo club, estado o país. Las inscripciones para el campeonato 2022 se abrirán en mayo de 2021.

El campeonato comienza con la clasificación de 18 hoyos, que comienza en agosto anterior y es conducida por Asociaciones Aliadas de Golf en nombre de la USGA. Un total de 64 equipos avanzan al campeonato mediante clasificación o exenciones. Cada jugadora juega su propia bola a lo largo de la ronda, y la puntuación del bando es la puntuación más baja de las compañeras para cada hoyo. Después de 36 hoyos de stroke play, el campo se reduce a los 32 bandos bajos para el match play, a partir de los cuales se determinan las campeonas.

Debido a la pandemia de COVID-19, el año pasado se canceló el Campeonato Aficionado Femenino de Four-Ball de Estados Unidos. En el 2019, Megan Furtney y Erica Shepherd reclamaron el título. El Campeonato Aficionado Femenino de Four-Ball de Estados Unidos del 2021, se llevará a cabo en el Maridoe Golf Club en Carrollton, Texas, del 24 al 28 de abril de 2021. A partir del campeonato de este año, las ganadoras del Four-Ball Femenino obtendrán exenciones al siguiente Campeonato Aficionado Femenino de Estados Unidos.