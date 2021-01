La secuela que tuvo McGregor luego de su pelea con Poirier

La pelea del fin de semana correspondiente a la UFC donde Conor McGregor se enfrentó a Dustin Poirier dejó miles de comentarios por la derrota del luchador irlandés y en el estado que terminó.

La pelea solamente duró un round y un poco más, pues Poirier asestó una serie de golpes que terminó con uno de ellos en la cara de McGregor y lo dejó sin conocimiento sobre la lona del octágono por lo que el juez detuvo la pelea para ver el estado de salud del luchador irlandés.

Luego de la pelea se pudo ver a McGregor caminando con dificultad, pues no puede apoyar su pierna derecha que resultó my lastimada. En el clip que dura varios segundos, y que fue compartido a las redes sociales se ve a los integrantes del equipo del luchador llevando un bastón, porque el atleta no podía caminar por su cuenta.

El video fue publicado por el diario AS:

Luego de cruzar unas palabras con su contrincante se pudo ver a McGregor caminando con dificultad ya que no puede apoyar su pierna derecha. En declaraciones a los medios de comunicación dijo: "mi pierna está completamente muerta. Incluso ni sentí que estaba parando sus patadas, fue mayormente en el frente de la pierna. Estuvo muy mal comprometida, parece un balón de fútbol americano al minuto", agregó.

Esta fue la primera ocasión en que Mcgregor pierde una pelea por nocaut en toda su carrera en las artes marciales mixtas y en la UFC. En el video se ve como lo felicita a Poirier, quienes mostraron tener una buena relación en el pesaje y después en el enfrentamiento.

Los aficionados de la UFC y de las artes marciales mixtas tenían altas expectativas sobre este combate y al parecer no decepcionó a nadie.

Te recomendamos: