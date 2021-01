Carlos Mellado reconoce que tasa de contagios por COVID sigue alta

Pese a que se aproxima el vencimiento de la actual orden ejecutiva, el designado secretario del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado, aseguró hoy que hasta el momento aún no ha discutido con el gobernador Pedro Pierluisi posibles cambios a dichas medidas que buscan detener los contagios del COVID-19.

Sin embargo, el funcionario mencionó que el índice de contagios en la isla continúa en niveles elevados. Además, comentó que algunos sectores de la ciudadanía siguen violentado el decreto impuesto por el gobernador para combatir la pandemia.

“Todavía no he tenido esa discusión con el gobernador. Todavía no sabemos…El índice de contagios sigue alto y eso es algo que se tiene que discutir", dijo Mellado, quien mencionó que sostendrá una reunión en horas de la tarde de hoy con el mandatario, por lo que espera discutir estas medidas.

En cambio, Mellado no quiso anticipar qué cambios podrían ser incorporados en la nueva orden ejecutiva que vence el próximo 7 de febrero.

"Tenemos que evaluarla [la orden ejecutiva] puntualmente cada uno. Sí te podemos decir que se está violando la orden ejecutiva vigente. Siguen habiendo actividades entre la gente, hay contagio comunitaria, hay actividades masivas y eso es lo que estamos tratando de controlar", indicó el funcionario.

Pese a que la isla continúa experimentado alzas en contagios y, al momento, se encara una insuficiencia de vacunas, Mellado planteó que marzo sigue siendo la fecha establecida para un posible retorno al salón de clases.

No obstante, reconoció que el reinicio de clases en el Departamento de Educación (DE) dependerá del índice de positividad en la isla y la cantidad de docentes y no-docentes vacunados contra el COVID-19.

"Sigue siendo marzo pero siempre he dicho que se tiene que poner una fecha puntual, pero tiene que suceder lo que estoy diciendo [en torno] a la tasa de positividad y la vacunación de docentes y no-docentes", señaló Mellado durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con datos del Instituto de Estadísticas, la tasa de positividad o infección por COVID-19 se encuentra en 10.4%. Expertos y organizaciones de salud pública han planteado que la tasa de positividad debe estar por debajo del 5% para considerar una reapertura de los planteles escolares.

Por su parte, Mellado indicó que, al momento, han vacunado a 3,900 maestros del DE. La semana pasada, el funcionario indicó que la cifra de empleados escolares, al combinar planteles públicos y privados, fluctúa entre 55,000 y 60,000.

La vacunación del magisterio y de los primeros respondedores se da en momentos donde el país y otras jurisdicciones de Estados Unidos experimentan un lento flujo de vacunas contra el COVID-19. Mellado señaló que semanalmente reciben unas 41,450 vacunas, por lo que admitió que será cuesta arriba alcanzar el 70% de inmunidad colectiva para finales de verano.