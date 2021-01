Kike Hernández firma con los Red Sox de Boston por $14 millones

Los Red Sox de Boston habrían firmado al pelotero puertorriqueño Kike Hernández tras llegar a un acuerdo de contrato por dos años por un total de $14 millones.

Según reportó el periodista Mark Feinsand de MLB.com, Hernández saldría de los Dodgers de Los Ángeles hacia los Medias Rojas.

Per source, Hernandez’s deal with the Red Sox is for two years and $14 million. https://t.co/59edxPM6nM

— Mark Feinsand (@Feinsand) January 23, 2021